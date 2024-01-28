Тактика ВСУ не работает: как артиллеристы громят бетонные укрепления противника

Фото, видео: Александр Рюмин / ТАСС; 5-tv.ru

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Продвижение наших войск на донецком участке фронта продолжается повсеместно.

Для начала хотелось бы напомнить слова гетмана Скоропадского. Человека, у которого в кабинете висела 100 лет назад иллюзорная карта Великой Украины. Расцвести такая страна, писал он, может только при равном развитии двух культур — русской и украинской, иначе станет подстилкой для других наций. Скоропадский знал, о чем говорил. Он сам держался у власти на немецких штыках.

Сейчас штыки американские, но сути это не меняет. Скоропадский бежал в немецкой шинели, как только ушли оккупировавшие страну иностранные части. У Зеленского есть худи, надо только надпись сделать — Made in the USA.

Если в годы Скоропадского судьбу Украины решила кавалерия, то в сейчас этот цирковой номер не пройдет. Понятно, что статья про всадников-разведчиков в австрийской газете шутка, но в каждой шутке есть доля шутки.

На новой конференции по поставкам оружия на Украину, формата Ramstein, главный спонсор еще раз подтвердил — деньги закончились. При этом американский министр обороны выходил на связь, судя по всему, из госпиталя, где еще лечится после операции на простате.

Министр иностранных дел Кулеба как-то хвастался, что он готов сражаться лопатами, если не будет поставок оружия. Возможно, у него будет шанс проявить себя. Российские войска сохраняют инициативу на поле боя. Репортаж с передовой от корреспондента «Известий» Александра Сафиуллина.

Продвижение на донецком участке фронта продолжается повсеместно. Противника вычисляют и уничтожают с воздуха, маскировка тут уже не спасает. В этом разрушенном доме ВСУ обустроили огневую точку, которая не давала нашим силам пройти вперед. Спрятались, как им казалось, основательно, но от FPV-дрона спастись не удалось.

Враг укрывается в домах, которые разрушены до основания, считая, что по руинам стрелять уже не будут. Но их примитивная тактика не работает.

«Цель плановая, дежурная. Корректировка не требуется, туда „докидывают“ сразу несколько снарядов», — рассказывает корреспондент.

Работает артиллерия девятой бригады первого Донецкого армейского корпуса. Разбирают бетонные укрепления противника.

«Еще один пошел, заряд уменьшенный, все относительно близко, достаточно небольшое расстояние, остался еще один снаряд», — говорит корреспондент.

По одним и тем же координатам можно стрелять несколько дней, поскольку ВСУ пытаются замещать выбитые подразделения все новыми и новыми бойцами, по сути создавая живой заслон из своих новобранцев.

Тяжелая огнеметная система — наше самое смертоносное оружие. За один залп может «выжечь» землю площадью в несколько футбольных полей. 24 снаряда уходят меньше чем за минуту. Поражение фиксируют на наблюдательном пункте. Заряды ложатся точно в определенный квадрат.

Недостаток западных снарядов Киев компенсирует жестокостью их применения. 21 января страшному артобстрелу подвергся Донецк. Удары нанесли, в том числе, по рынку, где было оживленно в выходной день. 27 человек погибли, 25 получили ранения. Понедельник, 22 января, был объявлен днем траура в ДНР. Удар ВСУ по Донецку, который стал одним из самых кровавых за все время конфликта на Донбассе, удалось обсудить на совете безопасности ООН.

Не в ожидании какого-то раскаяния, мол, вот на Западе совесть проснется. Но с целью донести правду до мировой общественности, ведь в Совбезе ООН заседают не только наши оппоненты, но и сочувствующие. Кто хотел — нас услышал. Кто не хотел — тоже услышал. Вода ведь и камень точит.