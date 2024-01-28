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В окружении предводителя киевского режима никому нельзя доверять. Навсегда остался без поддержки?

Жесткая справедливость — Дарью Трепову*, исполнительницу теракта в Петербурге по заданию украинских спецслужб осудили на 27 лет в колонии строгого режима. Пожизненное женщинам в России не дают, по закону.

2 апреля 2023 года она пронесла в кафе статуэтку с заложенной бомбой для военкора Владлена Татарского. Раздался взрыв, журналист погиб на месте, еще 52 человека пострадало. Суд не поверил заявлениям Треповой, что она не знала о начинке статуэтки и не умилился ее «детскому» стилю одежды.

На Украине про свою протеже, естественно, не вспомнили: Трепова была одноразовым инструментом, пешкой, которой пожертвовали во благо киевского режима. Впрочем, террористические методы — это признак не силы, а как раз слабости. От Зеленского бегут собственные сторонники.

Глава пропрезидентской фракции партии «Слуга Народа» Давид Арахамия заявил, что только у него лежат на столе уже 17 заявлений от депутатов на сдачу мандата. А ведь есть и другие фракции, и там тоже «текучка». В Раде остался всего 401 депутат, хотя по закону должно быть 450.

Задумайтесь, они торопятся сложить полномочия, лишь бы не утверждать законопроекты, что предлагает им Зеленский. А он, как говорится, пошел в разнос. На этой неделе заявил территориальные претензии на российскую землю, и я сейчас не про Крым и Донбасс. А про территории Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей.

«Сегодня мной подписан указ про „Исторически населенные украинцами территории Российской Федерации“. Это возвращение правды об историческом прошлом ради украинского будущего», — заявил Владимир Зеленский.

Удивительная формулировка, которая переворачивает все с ног на голову. Будто они тут, как индейцы жили изначально, и не было никакого единого населения Древней Руси. В стиле теории про древних укров, что выкопали Черное море. Звучит пафосно, но очень коряво. Следите за руками.

Другим указом в тот же день Зеленский, лишил права на украинское гражданство тех, кто получил российский паспорт. То есть отказался от тех же самых украинцев о которых, намерен, как бы заботится. В Кремле назвали подобные притязания абсурдными.

«Зеленский находится в очень непростом положении. Ему перестали давать деньги, для него за границей не хватает снарядов, внутри неспокойно — много недовольных. Ему нужно чем-то комуфлировать свои позиции. Поэтому он комуфлирует это вот такими обсурдными указами», — прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом Зеленский даже не изобретал велосипед, а взял его покататься у националистов, которые с начала XX века претендуют на все пространство от Карпат до Кавказа. Обращу внимание западных спонсоров, что «Великая Украина» готова отгрызть также земли Польши, Словакии, Венгрии и Приднестровье. И отгрызут, дай им волю. Как раз после развала Союза им эту волю дали, напомнил российский президент в историческом видеообращении после признания ДНР и ЛНР. Но тогда, в феврале 2022 года, на Западе его не услышали.

«Украинские власти изначально, хочу это подчеркнуть, именно с первых шагов стали строить свою государственность на отрицании всего, что нас объединяет, стремились исковеркать сознание, историческую память миллионов людей, целых поколений, живущих на Украине. Неудивительно, что украинское общество столкнулось с ростом крайнего национализма, который быстро приобрел форму агрессивной русофобии и неонацизма. Отсюда и участие украинских националистов и неонацистов в бандах террористов на Северном Кавказе, все громче звучащие территориальные претензии к России», — сказал Владимир Путин.

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