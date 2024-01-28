Масштабные учения НАТО: зачем Запад репетирует войну с Россией

Фото, видео: www.globallookpress.com / Lasha Kuprashvili; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

В учениях будут задействованы 90 тысяч военнослужащих. Они будут отрабатывать сценарии по противоборству РФ.

На этой неделе стартовали учения НАТО «Стойкий защитник-24», крупнейшие со времен холодной войны. До 90 тысяч солдат альянса задействуют на полигонах от Румынии до Норвегии. Собственно, это серия учений, которые объединены одним сценарием-репетицией, насколько быстро Соединенные Штаты смогут перебросить, а европейские союзники отмобилизовать войска для прямого военного столкновения с армией России и Белоруссии. Символично, что на второй день натовских учений, российский президент прилетел в Калининградскую область, которая на натовских картах, как мы видим, окружена кольцом их баз и полигонов.

При этом повестка визита в самый западный российский регион была максимально мирной. Ни слова про армию, про НАТО, про «Искандеры» и другие средства сдерживания, лишь вопросы развития и поддержки: строительство огромного кампуса Балтийского университета, открытие нового онкоцентра, запуск производства панелей для солнечных батарей, общение со студентами. Калининградская область — регион для нашей страны уникальный, где переплелись русская, немецкая, литовская и польская культуры.

«Мы ничего, в отличие от наших соседей, которые уничтожают памятники — это, конечно, потрясающее невежество и непонимание того, где они живут, что делают и что за этим последует, но мы, повторяю, живем и действуем совсем по другим принципам и законам. Поэтому мы все сохраняем и будем это делать», — подчеркнул Владимир Путин.

Из этой речи, в западной прессе вырвали фразу про «последствия» и раздули до прямой угрозы прибалтийским странам. Причем больше других за прибалтов переживают, как мы видим британцы.

И вот уже на остров завозят американское ядерное оружие. Сколько планируют подвезти — военная тайна. Но надо помнить, что у Британии и так больше 200 собственных боеголовок объясняют опять же русской угрозой.

Общественность очевидно готовят к тому, что отсидеться на острове не получится. И можно начинать тренироваться.

Британский таблоид Daily Mail даже нарисовал схему Третьей мировой. На первом этапе будет одновременный баллистический удар по штабам НАТО и хакерская атака на объекты критической инфраструктуры в Европе. На втором этапе — ракеты полетят через Арктику прямо по соединённым штатам. Можно списать это на больные фантазии бульварной прессы — но такие схемы предоставил изданию, бывший главком НАТО в Европе Бен Ходжес. Американец, понятное дело.

Есть и другие публикации, в которых Третью мировую рисуют как неминуемую, разнятся лишь сроки Армагеддона. Самые тревожные, как оказалось, немцы, по данным газеты Bild Бундесвер разрабатывает сценарий, в котором все начинается уже в конце 2024 года во время двоевластия в США. Между выборами и инаугурацией нового президента.

При этом сами западные страны уже по сути находятся в состоянии конфликта с Россией, поставляя Киеву оружие и закрывая глаза на то, как ВСУ им распоряжается.