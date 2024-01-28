В Петербурге открыли мемориальную доску историку блокады Валентину Ковальчуку

Фото, видео: Администрация Санкт‑Петербурга gov.spb.ru; 5-tv.ru

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Знаменитый ученый посвятил всю свою жизнь восстановлению исторической справедливости.

В честь юбилейной даты министерство обороны запустило портал, посвященный битве за Ленинград. Некоторые документы до сих пор были засекречены. Хотя казалось бы, сколько лет прошло. На портале, например, можно изучить черновик речи командующего Ленинградским фронтом Леонида Говорова. Из документа следует, что Говоров сперва забыл упомянуть о руководящей роли товарища Сталина и вписывал потом эти строки торопливо карандашом. Этот факт показывает, как трудно историкам было узнать и рассказать правду о блокаде, слишком политизированным вопрос — о жертвах, о голоде, о снабжении города.

Неслучайно именно сегодня, в Петербурге отдают дань памяти профессору Валентину Ковальчуку, ленинградцу, фронтовику. Человеку, который полвека посвятил этой сложной теме. О подвиге историка блокады расскажет корреспондент «Известий» Игорь Максименко.

Скромная церемония, полная достоинства и уважения, открытие экспозиции, посвященной Валентину Ковальчуку, который проработал в этом здании более 50 лет. И как это принято в серьезной научной среде, знакомство с новыми документами и историческими материалами. И их вдумчивое обсуждение на заседании ученого совета.

«Как настоящий историк, профессионал в м говорил, что основа истории — это факт. В свое время ему удалось убедительно доказать, что кол-во жертв блокады, озвучиваемое в ту пору, официально едва ли не на треть меньше реальной цифры», — рассказал председатель исторического общества Сергей Нарышкин.

Восстановление исторической справедливости, это то, чем всю жизнь занимался ученый Валентин Ковальчук. Этому он посвятил все свои труды. Главный из которых о самом драматическом периоде истории родного города.

«Оборона Ленинграда, она не была похожа на оборону других городов, была построена уникальная, не имеющая аналогов в мировой истории ладожская дорога жизни, если бы не было этой ладожской дороги жизни, никакой обороны Ленинграда бы не было», — рассказывал доктор исторических наук Валентин Ковальчук.

Сейчас в это трудно сейчас поверить, но до середины 60-х годов тема блокады почти не поднималась в отечественной исторической науке. Она была табуирована партийной верхушкой, не желающей вспоминать о страданиях, что выпали на долю жителей города.

Музей блокады обороны в Соляном переулке начали создавать в 1943 году, когда город еще стягивало кольцо вражеской осады. Здесь собирали оружие, наше и трофейное, а также дневники, письма и вещи ленинградцев. Большая часть коллекции уничтожили в конце 40-х годов, после так называемого «Ленинградского дела». Музей тоже попал под репрессии. Из 36 с половиной тысяч экспонатов осталось всего несколько десятков. Память о блокадных событиях стали предавать забвению.

Возродили экспозицию, посвященную подвигу ленинградцев, только в 1989 году. Но первые попытки восстановить историческую справедливость сделали в начале 60-х Валентин Ковальчук и его коллеги.

В Ленинградском отделении института истории он возглавил группу исследователей, занимавшихся анализом боевых действий под Ленинградом в годы Великой Отечественной. Ради этого полковник Ковальчук прервал блестящую военную карьеру и ушел с должности завкафедрой в Военно-Морской академии. Стал простым младшим научным сотрудником, здорово потерял в зарплате, лишился военных привилегий. Зато целиком погрузился в любимую историческую науку. Кроме военных действий, предметом изучения стала и «запретная» блокадная тема.

«Власть боролась с блокадой, потому что блокада была показателем некой самостийности. Ну, как бы сам город жил, её роль там Сталина или роль центра, она была ослаблена. То есть фон был очень, про блокаду, нет. Потом все было засекречено абсолютно. И трудно представить, почему папа этим занялся», — поделился президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

«Валентин Михайлович посмотрели другие, так сказать, источники. Они вот взяли документы треста „похоронное дело“, они взяли документы по эвакуации, по призыву, мобилизации в армии и у них получилось, что таких жертв было, наверное, не менее 800 тысяч», — рассказал ведущий научный сотрудник института истории российской академии наук Александр Чистиков.

Публикацию партийные идеологи разгромили, после многочисленных жалоб ответственного за снабжение войск Ленинградского фронта и населения города Дмитрия Павлова. Он обвинил автора статьи в «идеологической диверсии».

«Павлов, во время войны он ведал продовольственным снабжением в Питере была цифра и он возмутился, что так прекрасно кормили, и так хорошо все было, что не могло столько умереть. И он написал письмо в ЦИК, что это такое цифру запретили в общем, началась определенная травля, это был такой очень тяжелый период на самом деле» — поделился президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

Другой темой, которой историк посвятил более 20 лет, стали коммуникации осажденного города. Валентин Ковальчук смог найти неизвестные данные о снабжении защитников Ленинграда и гражданского населения.

«Шлиссельбургская трасса, она сыграла свою очень большую роль, потому что по ней в 43 году железнодорожники октябрь железной дорогой перевезли в Ленинград примерно чуть меньше четырех с половиной миллионов тонн различных грузов. Это в третий раз больше, чем по Ладоге было перевезено», — доктор исторических наук Валентин Ковальчук.

Основа истории — факты. И каждый из них должен быть перепроверены. Только так делается настоящая историческая наука. Главный принцип, которого всегда придерживался Валентин Михайлович.

«Валентин Михайлович увлекся чтобы это показать. Чтобы это изучить. Чтобы люди все знали, как это делалось», — рассказал академик наук Юрий Поляков.

Своими трудами Валентин Михайлович Ковальчук снискал уважение не только в среде историков. Вот как о нем отзывался писатель Даниил Гранин, автор «Блокадной книги», одного из главных трудов о ленинградской трагедии.

«Валентин Михайлович Ковальчук — порядочный человек, это конечно подвиг остаться порядочным человеком, пребывать в этом качестве это превосходное, понимаете, определяющее в жизни человека», — говорил писатель Даниил Гранин.

Выдающийся ученый, патриот, ленинградец. Исследователь, вернувший нам правду об обороне и блокаде Ленинграда, не ретушированную и не приглаженную в угоду времени и политической конъюнктуре. Главной задачей своей жизни сделавший восстановление исторической памяти о тех, кто в страшные военные годы пожертвовал собой, но не сдался и не отступил.