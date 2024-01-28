У корреспондента «Известий» подозрение на сотрясение мозга после нападения

Фото, видео: 5-tv.ru

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Журналист после инцидента обратилась за медицинской помощью.

У корреспондента «Известий» Наталии Графчиковой может быть сотрясение головного мозга. Об этом свидетельствует медицинское заключение, полученное в травмпункте.

За медпомощью журналист обратилась после нападения во время подготовки спецрепортажа в Подмосковье на семинаре VIP-коуча и блогера Инны Тлиашиновой.

Помимо подозрения на сотрясение мозга у Графчиковой диагностировали множественные ушибы и ссадины. В документе отмечается, что журналист временно нетрудоспособен.

По факту случившегося Главное Следственное управление Следственного комитета (ГСУ СК) РФ по Московской области начало доследственную проверку.

Инцидент произошел в минувшую субботу. Съемочная группа отправилась готовить спецрепортаж по теме российской блогосферы на мероприятие «Инна Ленд», которое организовала известный блогер Инна Тлиашинова в подмосковном коттедже. Охранники стали требовать, чтобы съемочная группа ушла. Графчикову повалили на пол и стали бить, также у нее отобрали телефон. После корреспондента «выбросили» за дверь без обуви на мороз.

От удара головой Графчиковой стало плохо, она просила вызвать полицию и скорую, но команда блогера велела ждать, пока с ее телефона удалят отснятый материал. Напали и на оператора, сломали его камеру и отобрали флэшку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что корреспондент федерального телеканала Борис Максудов получил осколочные ранения в результате нападения боевиков ВСУ.