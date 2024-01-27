Стало известно о состоянии выживших при крушении Falcon 10 в Афганистане

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

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В авиакатастрофе остались в живых четыре человека — два пилота и два медика.

Выжившие при крушении Falcon 10 в Афганистане два пилота и два врача получили множественные повреждения. О состоянии их здоровья стало известно 5-tv.ru.

Так, у пилота Аркадия Грачева диагностировали множественные поверхностные травмы головы, запястья и кисти, а также ссадины лица и обеих кистей рук. Его осмотрели медики еще в Афганистане, оказали первую помощь. По прибытии в Москву его осмотрели уже российские специалисты. Пилот отказался от госпитализации, будет самостоятельно наблюдаться в травмпункте.

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У медика Павла Попова диагностировали ссадины, дальше от осмотра он отказался. Он также не захотел госпитализироваться. Мужчина будет лечиться амбулаторно самостоятельно.

Состояние других выживших в авиакатастрофе не уточняется.

Частный самолет французского производства Falcon 10 потерпел крушение в горах Афганистана 21 января. На борту находилось шесть человек, двое из них — супруги Анатолий и Анна из Волгодонска — погибли на месте. Как выяснилось, пара отправилась на отдых в Таиланд еще в конце декабря. Там Анне через несколько дней стало плохо. Россиянку госпитализировали в больницу в Паттайе. Местные медики диагностировали инфекцию. Около месяца врачи пытались стабилизировать состояние, но лучше не становилось. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Тогда Анатолию медики посоветовали перевезти супругу на родину. Семья заказала частный рейс. Супруги вылетели из Паттайи. После дозаправки в Индии планировалась еще одна посадка в Ташкенте перед вылетом в Москву. Но, пролетая над Афганистаном, борт потерпел крушение в горах в районе афганского Бадахшана. Возбуждено уголовного дело.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как выжить в горах при авиакатастрофе.