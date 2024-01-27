Силы ПВО уничтожили снаряд РСЗО «Ураган» ВСУ в Белгородской области
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Фото: www.globallookpress.com / mod_russia
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О пресечении попытки атаки киевского режима сообщили в Минобороны РФ.
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над территорией Белгородской области снаряд украинской реактивной системы залпового огня «Ураган».
Как сообщили в Минобороны РФ, попытка атаки киевского режима была пресечена около 20:30 по московскому времени.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации по защите Донбасса. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Минобороны РФ впервые сообщило об уничтожении ЗРК SAMP-T на Украине.