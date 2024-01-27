Фото, видео: Telegram / Официальный канал ГУ МЧС России по Ростовской области / mchs_rostov; 5-tv.ru

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Хрущевка была признана аварийной еще в 2020 году.

Жильцов пятиэтажного дома в Ростове-на-Дону эвакуировали из-за обрушения стены первого подъезда. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по области. Также в распоряжении 5-tv.ru появились эксклюзивные кадры с места ЧП.

Стена начала рушиться в хрущевке на улице Нариманова. В результате происшествия эвакуировали всех жильцов, а дом отключили от газоснабжения. На место ЧП прибыли бригады скорой помощи и МЧС.

Хрущевка была признана аварийной еще в 2020 году. Дом был построен в 1963 году.

Ранее 5-tv.ru писал, что пять человек пострадали при взрыве газа в жилом доме в якутском Томмоте. Все они сейчас в больнице, двое получили сильные ожоги и находятся в тяжелом состоянии. Решается вопрос об их отправке вертолетом в Якутск.

Уже удалось установить, взрыв в четырехэтажке произошел из-за разгерметизации газового оборудования в одной из квартир. В доме выбиты стекла, разрушены балконы.