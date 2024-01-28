Машков указал на невероятную силу духа жителей Ленинграда во время блокады

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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Осажденный фашистами в кольцо город не сдавался 872 дня.

Русские люди в годы блокады Ленинграда показали невероятную силу духа. Об этом заявил народный артист России Владимир Машков на концерте-реквиеме к 80-летию полного освобождения города от нацистской осады.

«Каждый год в этот день мы собираемся, встречаемся вместе, вспоминаем эти героические и трагические 872 дня, почти 900 дней, когда люди, наши русские люди, показали невероятную силу духа», — заявил актер.

Машков отметил, что тысячи людей пришли на концерт, чтобы почтить память жертв ВОВ.

Военная блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. На этот период немецко-фашистские войска овладели Шлиссельбургом и отрезали Ленинград от всей страны с суши. С 12 по 30 января 1943 года была проведена операция «Искра».

Она стала переломным моментом в битве за Ленинград. Все южное побережье Ладожского озера было очищено от противника, инициатива ведения боевых действий на этом направлении перешла к Красной Армии. 18 января 1943 года стало Днем прорыва блокады.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как люди выживали во время блокады Ленинграда.