«Он у меня человек непубличный»: Семенович впервые рассказала о своем новом мужчине
Анна Семенович рассказала, что ее новый мужчина не работает в сфере шоу-бизнеса
Фото: © РИА Новости / Алексей Никольский
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Артистка рассказала фанатам о своей личной жизни. Кто ее избранник?
Бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович рассказала в личном блоге о своем новом избраннике. По ее словам, этот мужчина непубличный человек.
Артистка рассказала, что сейчас она отдыхает вместе с ним, поэтому за нее переживать не стоит. В ее личной жизни все хорошо.
«Он у меня человек непубличный и не хочет лезть на всеобщее усмотрение и обозрение», — написала певица в личном блоге.
Семенович отметила, что уважает желания своего избранника. Пока что неизвестно, кем работает ее партнер, но он не имеет никакого отношения к шоу-бизнесу. Однако попеть в караоке мужчина любит.
Анна Семенович рассказала о своем новом мужчине.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анна Семенович сняла откровенное видео в ванной.
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