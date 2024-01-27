«Вечеринка на линии соприкосновения»: активист из Тюмени подал иск на «Мутабор»

Активист из Тюмени подал иск на ночной клуб «Мутабор» за вечеринку Ивлеевой

Фото: Alexander Zemlianichenko / ТАСС

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Скандал вокруг «шабаша» российского блогера все еще не утихает.

Активист из Тюмени подал в суд на ночной клуб «Мутабор», в котором проходила печально известная «голая» вечеринка блогера Насти Ивлеевой. Скандальная тусовка и стала поводом для иска.

Житель Тюмени обратился в Лефортовский районный суд, требуя от компании ООО «Арт Центр», которой принадлежит ночной клуб, моральную компенсацию.

«По мнению заявителя, проведение скандально известной вечеринки almost naked party на линии боевого соприкосновения оскорбляет уважение ценности человеческой жизни. Заявитель иска ранее неоднократно выступал против пропаганды нетрадиционных отношений, в защиту христианских православных ценностей и правил», — сообщает официальный Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.

О каком размере компенсации идет речь, в сообщении не уточняется.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что работу ночного клуба «Мутабор» приостановили за нарушения.