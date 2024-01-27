МИД Германии: ФРГ приняла ответственность за преступления при блокаде Ленинграда

Фото: Федотов Павел / ТАСС

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Что делает европейская страна для заглаживания вины за прошлое?

Германия не намерена снимать с себя ответственность за преступления немецкий войск во время блокады Ленинграда. Такое заявление министерство иностранных дел ФРГ опубликовало на собственном сайте.

В документе отмечается, что страна намерена сохранить память о военных преступлениях. ФРГ готова загладить свою вину перед жителями России.

«В знак примирения и памяти федеральное правительство финансово поддерживает модернизацию больницы в Санкт-Петербурге. В ней проходят лечение многие жертвы блокады», — отметили в заявлении.

Также Германия организовывала встречу жителей города, переживших блокаду, с молодежью. По их мнению, память об этом ужасном событии должна передаваться сквозь поколения. Город и его жители страдали от голода, холода и других ужасов в течение 872 дней.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда прогремел традиционный полуденный выстрел из Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. Залп дал ветеран войны Зиновий Меркин — однополчанин отца президента России Владимира Путина.