Певица МакSим ответила на обвинения в неуплате налогов

Певица МакSим заявила, что у нее нет долгов по налогам

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Артистку подозревают в огромном долге перед государством.

Певица МакSим опровергла слухи о том, что у нее есть проблемы с выплатой налогов. Об этом артистка заявила на своей официальной странице во «ВКонтакте».

О том, что исполнительница подозревается в неуплате налогов на общую сумму более в чем миллион рублей, появилась в середине января 2024 года. Утверждалось, что звезда попала в «черный список» должников ФНС и, если она не выплатит всю сумму в ближайшее время, в дело вступят судебные приставы, которые могут арестовать ее имущество и даже поставить запрет на выезд из страны.

МакSим некоторое время не комментировала слухи, но спустя почти две недели решила все же взять слово и опубликовала в соцсетях опровержение.

«Нужно тщательнее проверять информацию и не транслировать фейки, у меня всегда была прозрачная и чистая отчетность по бухгалтерии, все налоги я плачу вовремя», — заявила певица.

Певица МакSим опубликовала опровержение слухов о ее долгах перед налоговой на своей странице во «ВКонтакте». Фото: ВКонтакте / Марина Максимова / maksimofficial

Поклонники поддержали любимую артистку и посоветовали ей не обращать внимания на всякие пересуды.

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