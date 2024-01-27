Дети гордого Ленинграда: блокадницы поделились тяжелыми воспоминаниями о войне

Фото, видео: Федосеев Василий / ТАСС; 5-tv.ru

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Осажденный город не сдавался 872 дня и дождался сначала освобождения, а после — Победы.

Жительницы Санкт-Петербурга Людмила Цапля и Елизавета Перепиченко — дети войны, которым удалось пережить блокаду Ленинграда. Своими непростыми историями они поделились с 5-tv.ru на праздновании снятия блокады, 27 января 2024 года.

Среди блокадников было много детей, которые и сейчас, спустя столько лет, помнят ужасы и страх того непросто времени. Людмила Цапля признается: пережить страшное помогла любовь и забота матери, которая, кстати, в блокаду работала на заводе.

«Доживали уже в бомбоубежищах, потому что остались без крова, без крыши <…> Мы в бомбоубежище как маленькая коммуна была, с детьми, друг другу помогали. По вечерам сидели около печки, родители нас обнимали. <…> Мы с сестрой за щекой сосали корочки хлеба. Тяжко было», — поделилась воспоминаниями 86-летняя Людмила Николаевна.

Елизавета Перепиченко всю блокаду провела в Ленинграде: сначала с бабушкой, а после — в детском доме.

«Самое страшное, вы знаете, когда с группой детского сада пошли на прогулку и попали под обстрел. Это наверно самое страшное. Хотя, в принципе, обстреливали каждый день, но я этот запомнила. Потому что нас воспитательница гнала в подъезд высокого дома, наверное, стреляли по нашему району, потому что дом высокий ходуном ходил и стекла сыпались», — рассказывает Елизавета Дмитриевна.

В этом году северная столица празднует 80-летие снятия блокады: истощенный город, окруженный фашистами 872 дня, был полностью освобожден 27 января 1944 года. Голод, холод и война уничтожили сотни тысяч, но не сломили его жителей. Оборона Ленинграда — урок беспримерного мужества для всего мира.

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