Загадочная история Брэда Питта: чем внешность звезды Голливуда шокировала поклонников

Брэд Питт в 60 лет стал выглядеть моложе, чем в три года назад

Фото: www.globallookpress.com / Stephen Lock

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Теперь фанаты сравнивают своего кумира с героем известного фильма о «старом мальчике».

Голливудский актер Брэд Питт, которому в декабре прошлого года исполнилось 60 лет, резко помолодел, став похожим на себя в молодости. Появившиеся в Сети кадры американской знаменитости повергли в шок поклонников по всему миру и заставили заподозрить артиста в проведении пластической операции.

Внезапно сбросивший не один десяток лет Брэд Питт привлек внимание блогеров, которые указали на явное преображение звезды. Как сообщает издание dni.ru, для сравнения и последующего анализа были выбраны фотографии актера с разницей всего в три года.

В 2020-м Питт, конечно, выглядел не менее потрясающе, но возраст все же успел наложить свой отпечаток на его лице. А вот спустя три года морщины и прочие логичные для 60 лет изменения куда-то исчезли, а кожа разгладилась и приобрела более ровный оттенок.

Некоторые пользователи шутили, что Брэд Питт стал похож на героя фильма «Загадочная история Бенджамина Баттона», где он сыграл главную роль. Напомним, по сюжету, мужчина родился в возрасте 80-лет и начал молодец.

Впрочем, вывод о причинах резкого омоложения актера напрашивается сам собой и, по словам специалистов, даже заметен для особенно внимательных: на ухе голливудской знаменитости виден небольшой шрам, свидетельствующий о проведенной пластической операции.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Брэд Питт подготовился к важному событию в личной жизни.