«Это не приговор»: что такое психотравмы и как с ними бороться

Психолог Чен: мозг делает все для защиты человека, но нужно посетить специалиста

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jonas Walzberg; 5-tv.ru

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Мозг защищает человека от серьезных заболеваний, но посетить специалиста все равно нужно.

Психологические травмы нарушают работу нервной системы, но даже с ними можно бороться. Психолог Карина Чен рассказала сайту 5-tv.ru про получение психотравм и про борьбу с ними.

Специалист объяснила, что неприятный недуг может появиться из-за сильного стресса. Например, человек пережил смерть близких, предательство, серьезные заболевания, аварию или даже военные действия.

«Обычно происходит какое-то событие, которое было очень неожиданным для человека, а произошло внезапно и негативное влияние произошедшего невозможно предотвратить. Травма может быть связана с насилием, шантажом, угрозами, подавлениями воли, унижениями и любыми событиями, которые заставляют испытывать человека сильный стресс и страх», — сообщила психолог.

Она объяснила, что симптомы психотравмы — это проблемы с концентрацией внимания, отсутствие аппетита, постоянное чувство вины и стыда и неконтролируемые вспышки злости.

Также недуг может оказывать влияние на аппетит человека, он может стать чрезмерным, либо и вовсе отсутствовать. У человека с психотравмой могут быть проблемы со сном, отеки на лице или даже на всем теле. Возможно резкое похудение и тремор.

«Чтобы понять, почему не нужно бояться травм и снять тревогу, я расскажу немножко о системе работы психики и тела. Мозг человека никогда не ошибается в зависимости от того, какую информацию он получает. Он всегда выбирает идеальное решение для того, чтобы решить какую-то проблему. Если есть возможность выживания, то он сообщает телу лучшее решение. С другой стороны, если опасность слишком близка, то психика включает биологические защитные механизмы. В таком случае поведение людей определяется тремя стратегиями — бей, беги, замри», — объяснила специалист.

Здоровая психика помогает сохранить целостность и повышает шансы на выживание человека. Если у человека есть психотравма, значит она приемлема для жизни. Ведь в других случаях есть шанс умереть на месте. В таких ситуациях мозг принимает лучшее решение. Человек все равно долго может находится в состояние психологического конфликта. Лучшим решением будет — это сходить к специалисту или хотя бы выговориться кому-то. Так включается психосоматика.

«Психосоматика — это когда решение не найдено в психике и подключается тело, подключается орган, и вы начинаете болеть. То, что не дает травмировать одного человека может травмировать другого человека. Каждый человек уникален. Нельзя себя сравнивать с другими людьми и особенно давать советы, такие как „Да ладно, у тебя все получится, это всего лишь какая-то ерунда“. Его это может загнать в еще больший эмоциональный конфликт», — объяснила Чен.

Специалист рассказала, как действовать при обнаружении психологической травмы. Она отметила, что избавиться от проблемы с помощью времени нельзя. Оно наоборот может усугубить расстройство.

«ПТСР это не приговор. Большинство подобных нарушений поддается лечению. Правильным решением лечения данного расстройства является обращение в профильное медицинское учреждение. Самый быстрый и хороший результат достигается благодаря использованию нескольких методов одновременно. Например, психотерапевтический и медикаментозный», — завила психолог.

Она посоветовала беречь себя и не заниматься самолечением.

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