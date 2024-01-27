«Спасибо всем»: Соболенко не верила во вторую подряд победу на Australian Open

Фото: Reuters / CIRO DE LUCA

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Девушка поблагодарила свою команду и близких за поддержку на турнире.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко не верила в собственную вторую победу на Australian Open. Таким образом она прокомментировала свою победу над китаянкой Чжэн Циньвэнь в финале состязаний, передает Sports.ru.

Девушка поздравила своего оппонента с достойным выступлением. Соболенко добавила, что у китайской теннисистки впереди еще множество побед. Встреча в Мельбурне продолжалась 1 час 16 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:2.

«Спасибо организаторам турнира, всем, кто помогал мне в эти две недели. Спасибо моей команде, которая всегда остается на моей стороне, несмотря ни на что. Огромное спасибо моей семье за все, что они сделали. И спасибо болельщикам за такую поддержку», — заявила спортсменка.

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