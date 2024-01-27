Дарья Трепова* останется в СИЗО до нового суда

После получения приговора Трепова* будет находиться в СИЗО неопределенное время

Фото: Ковалев Петр / ТАСС

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Этапировать экстремистку из изолятора нельзя, пока приговор не вступил в законную силу.

Стало известно, что осужденная на 27 лет колонии общего режима террористка Дарья Трепова* останется в следственном изоляторе до нового судебного заседания. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Несколько дней назад преступница получила наказание за устроенный в Петербурге теракт. Однако пока приговор не вступил в свою законную силу, этапировать Трепову из СИЗО в колонию нельзя.

Не так давно в Сети появилась информация о том, что девушку планируют перевести в Исправительную колонию-2 в Ленинградской области.

Суд приговорил Трепову к сроку в виде 27 лет лишения свободы с отбыванием наказания в ИК общего режима со штрафом в размере 600 тысяч рублей. После отбытия основного наказания свобода преступницы будет ограничена сроком на два года.

Защита намерена обжаловать решение суда. Трепова будет в следственном изоляторе до конца судебных разбирательств.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что террористка Трепова* получила наказание за теракт в Петербурге.

* — внесена в список террористов и экстремистов в России.