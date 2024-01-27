Оригинально: рэпер ST и Ассоль раскрыли имя дочери

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Малышка родилась несколько дней назад.

Ассоль, супруга рэпера Александра Степанова, известного под псевдонимом ST, раскрыла имя их второй дочери. Признание девушка сделала в личном блоге.

«Нашу дочку зовут Эльза! Теперь у нас Эстель и Эльза!», — рассказала Ассоль.

Пара стала родителями во второй раз 21 января 2024 года. Врачи были готовы сделать кесарево сечение, однако девушка смогла родить естественным путем.

Артист сильно переживал за супругу и все время был рядом. Первая дочь ST и Ассоль по имени Эстель родилась в марте 2020 года. На опубликованном видео она обнимает маму и папу, а также младшую сестренку.

Добро пожаловать в семью: рэпер ST стал отцом во второй раз

Ранее 5-tv.ru сообщал, что телеведущая Елена Север впервые стала бабушкой. Радостное событие произошло 23 января. Женщина призналась, что, впервые увидев свою внучку, не смогла сдержать слез. Отцом маленькой девочки является самый младший сын телеведущей — певец и предприниматель Владимир.