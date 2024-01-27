Из-за холодов ли? Энергопотребление в России выросло почти на 5%

Из-за холодов энергопотребление в России выросло почти на 5%

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

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Поему россияне перестали экономить?

В России с начала года увеличивается энергопотребление. Об этом заявил на полях выставки-форума «Россия» Федор Опадчий — глава «Системного оператора» Единой энергетической системы во время Дня энергетики на полях выставки-форума «Россия», передает ТАСС.

Он подчеркнул, что причиной роста почти на 5% стали сильные холода, которые пришли в Россию.

«Рост — 4,9% <…>. Пока мы видим на фоне холодов такой большой рост накопительным итогом по сегодняшний день», — заявил чиновник.

Выставка-форум «Россия» продлится до 12 апреля 2024 года. Ее посетители могут узнать о главных достижениях в области экономики, а также посетить экспозиции, подготовленные 89 регионами РФ.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Египте несколько дней назад началось строительство четвертого энергоблока АЭС «Эль-Дабаа». Первую в стране атомную электростанцию построят российские специалисты. АЭС будет снабжать дешевым электричеством два крупнейших города Египта — Каир и Александрию.