В Германии заявили о неготовности к столкновению с Россией
Глава МО ФРГ Писториус: Германия не готова защищать себя при столкновении с РФ
Фото: Dwi Anoraganingrum/Geisler-Fotop / ТАСС
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Немецкий министр обороны твердо уверен в назревающем конфликте.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия не готова к противостоянию с Россией. Его слова приводит издание The Telegraph.
«Германия не готова защищать себя от проблем безопасности, с которыми столкнется Европа в будущем», — сказал он.
По словам министра, Германии пора перестать испытывать «непоколебимую уверенность» в том, что в регионе будет царить мир. Роль бундесвера изменилась, равно как и вызовы безопасности, с которыми сталкиваются страны НАТО. При этом Писториус призвал подготовиться к противостоянию, поскольку «угрозы исходят от России» и других действующих лиц.
В последнее время канцлер Германии Олаф Шольц стал часто заявлять о недостаточном уровне военной помощи, которую Евросоюз предоставляет Украине. А если США перестанут поддерживать Незалежную, то будут обнажены политические линии разлома в ЕС.
До этого сенатор Алексей Пушков назвал попытки Германии запугать Россию заявлениями о войне вскрытием истинных причин политики западной страны. По его мнению, после окончательного поражения Германии во Второй мировой войне страна начала вновь наращивать военный потенциал и возрождать былые военные мощи.
При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла версию немецких журналистов о начале открытого противостояния двух стран. Газета Bild недавно опубликовала на первой полосе нового выпуска обзорную статью, в которой со ссылкой на секретный документ сообщила, что Германия готовится принять активное участие в военном столкновении НАТО и России.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Писториус призвал Германию готовиться к войне с Россией.