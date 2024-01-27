Фото: Reuters / THOMAS PETER

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И Киев еще удивляется, почему его военнослужащие сбегают?

Боевики Вооруженных сил Украины на позициях в Авдеевке в ДНР надеялись на спасение войсками России. Об этом рассказал пленных штурмовик 71-й отдельной егерской бригады ВСУ Вячеслав Гриненко в беседе с ТАСС.

Он сложил оружие несколько дней назад. Боевик добавил, что за девять дней от штурмовой роты осталась лишь половина.

«Мы 30 часов ползали на позициях и отойти просились, и помощи просили, наступило отчаяние. Мы уже их (военных РФ. — Прим. ред.) ждали. Зашли ребята. Мы постояли, поговорили, рассказали, что мы украинцы. Нам сразу сказали, чтобы мы не переживали, никто силу применять не будет», — сказал Гриненко.

Штурмовиков оставили на передовой без огневой поддержки, провизии и воды, у них было лишь стрелковое оружие и патроны, которые закончились через спустя часа боя. Теперь они находятся в плену, там тепло, есть еда и вода, а еще нормальное отношение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как киевский режим чудовищно угрожает уклонистам. В том числе командование говорит таким беглым боевикам, что их семьи пострадают. Следует отметить вот что: только за последние девять месяцев из армии Незалежной сбежали свыше 4,6 тысяч мужчин.

Тем временем Россия продолжает спецоперацию, которая началась 24 февраля 2022 года. Тогда президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса.

Ее главными задачами стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.