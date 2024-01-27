Фото, видео: 5-tv.ru

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Он является одним из крупнейших специалистов по истории блокады Ленинграда.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал знаковым то, что сегодня проходит день памяти выдающегося историка, одного из крупнейших специалистов по истории Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда Валентина Михайловича Ковальчука, который рассказал всю правду об этом историческом событии. Беглов выступил сегодня в Петербургской институте истории РАН.

«Сегодня мы отмечаем наш праздник, наш Ленинградский праздник. Очень знаково, что в этот день мы вспоминаем Валентина Михайловича Ковальчука, который больше всех знал о блокаде. Он не просто знал он жил этим», — сказал губернатор.

Ковальчук — военный, который при жизни получил такие боевые награды, как орден Красного знамени и орден Великой Отечественной войны. После этого он ушел в отставку и начал заниматься тем, что тревожило абсолютно всех ленинградцев, — правдой о блокаде города, подчеркнул Беглов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Беглов поздравил жителей Петербурга с 80-летием снятия блокады. Отдельно он поблагодарил ветеранов за непокоренный и сохраненный город.