Ученые из Перу выяснили происхождение «мумия инопланетян»

Фото: Reuters / SEBASTIAN CASTANEDA

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Действительно ли тела принадлежат иноземным существам или в истории скрывается криминал?

Ученые из Национального института судебной медицины и криминалистики Перу выяснили происхождение «мумий инопланетян», которых и нашли в этой стране. Они опубликовали отчет об этом, пишет РИА Новости.

В сентябре 2023 года журналист и уфолог из Мексики Хайме Мауссан представил в конгрессе страны мумии двух «гуманоидов» высотой 60 сантиметров. По его словам, этим телам около тысячи лет, и они принадлежат инопланетянам.

Также анализ показал, что ДНК этих пришельцев лишь на 30% отличается от генетического материала человека. Мауссана стали поддерживать другие эксперты.

Тогда за дело взялись перуанские ученые. Они нашли в мумиях фрагменты мелких животных. В частности, голова одного из инопланетян соответствует черепу млекопитающего, а кости аналогичны птичьим.

«[Кости] напоминают черепа ламы или альпаки, которые можно найти на археологических кладбищах перуанских культур, например наска (она существовала до VI века нашей эры. — Прим. ред.)», — говорится в отчете.

У другой мумии выявили шарообразное утолщение в области живота, но потом поняли, что это камень. Вот так ученые разоблачили, что тела не принадлежат инопланетянам. А еще стало известно, что музейные экспонаты, представленные Мауссаном, являются костными останками доиспанского периода. По факту их незаконного вывоза возбуждено уголовное дело.

В начале января футурологи рассказали, какие события могут произойти в 2024 году. В числе их «черных лебедей» оказалось общение человечества с инопланетянами.

Так, руководитель проекта «Галилео» Ави Леб считает, что возможность двустороннего контакта с другой цивилизацией в течение нашей жизни ограничена примерно 30 световыми годами. Однако уже известно о дюжине пригодных для жизни экзопланет, находящихся на таком же расстоянии от Земли. О других прогнозах можно прочитать в нашем материале.

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