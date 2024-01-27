Факелы на Ростральных колоннах зажгли в Петербурге в честь 80-летия снятия блокады

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Даничев; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Огонь воинской славы традиционно горит в этот праздник.

В Санкт-Петербурге в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда зажгли факелы на Ростральных колоннах. Огонь воинской славы традиционно зажигают по самым торжественным праздникам — в День ВМФ, День Победы и блокадные даты.

Военная блокада города Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. На этот период немецко-фашистские войска овладели Шлиссельбургом и отрезали Ленинград от всей страны с суши. С 12 по 30 января 1943 года была проведена операция «Искра».

Она стала переломным моментом в битве за Ленинград. Все южное побережье Ладожского озера было очищено от противника, инициатива ведения боевых действий на этом направлении перешла к Красной Армии.

Это был единственный в истории случай деблокирования осажденного города одновременным ударом снаружи и изнутри. 18 января 1943 года стало Днем прорыва блокады.