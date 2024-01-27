Разочаровался в своей профессии: как в свои последние годы жил Андрей Мягков

Фото: Шеметов Максим / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Со смерти народного артиста РСФСР прошло почти три года.

Два года назад ушел из жизни Андрей Мягков. Он действительно был влюблен в дело, которому посвятил всю свою жизнь, и получал удовольствие от каждого своего выхода на сцену, а каждая сыгранная им роль в кино становилась шедевром.

Женя Лукашин в «Иронии судьбы», Новосельцев в «Служебном романе», Карандышев в «Жестоком романсе» — это только три из более чем 70 работ актера в кино. И все же в конце жизни Андрей Мягков признавался в том, что разочаровался в профессии.

Мог и не стать актером

Андрей Мягков был очень закрытым человеком, он тяжело впускал в свою жизнь посторонних людей и не любил давать интервью, раскрывать душу перед публикой.

Но иногда он все же соглашался на беседу с представителями средств массовой информации и в это время старался быть предельно честным и искренним. Однажды он признался в том, что не очень любил своих родителей при их жизни, и только после ухода самых дорогих людей понял, насколько больше тепла мог бы им дать.

Это родители с детства прививали ему любовь к литературе, читали ему и его сестре Татьяне Пушкина и Лермонтова. Василий Дмитриевич, отец актера, был доктором наук, он служил в технологическом институте, писал книги. Мама — инженер-механик, но большую часть жизни посвятила она семье и детям.

Сам Андрей Мягков собирался после окончания школы поступать в театральный, но отец попросил ради него получить «серьезную» профессию, а уже потом идти хоть в артисты, хоть в музыканты.

Андрей Мягков не мог отказать отцу, он поступил в химико-технологический институт и получил диплом химика-технолога по производству пластмасс. Правда, во время учебы увлечение его искусством только усилилось.

В вузе был прекрасный театральный коллектив, именно там и проводил все время будущий актер. Ему не нравилось учиться в институте, поэтому курсовые и лабораторные работы за него часто писали другие, и даже сдавали зачеты вместо него.

В советское время существовала система распределения выпускников вузов, то есть после окончания института вчерашний студент должен был отработать на предприятии, куда его распределили как минимум три года. Андрею Мягкову откровенно повезло, его распределили непосредственно в столицу, куда он из Ленинграда поехал с большим удовольствием.

Во-первых, он собирался познакомиться с репертуаром столичных театров, а во-вторых, надеялся получить «открепление» от предприятия, на которое его распределили. И, соответственно, поступить в театральный.

Андрей Мягков, будучи полон решимости стать актером, даже добился аудиенции у заместителя министра химической промышленности. На приеме он попросил разрешить ему не работать по специальности в связи со страстным желанием играть на сцене и сниматься в кино.

Чиновник был очень удивлен просьбой молодого специалиста, но препятствовать ему не стал, попросив лишь, когда Мягков станет артистом и будет служить в театре, куда трудно достать билеты, пригласить своего «освободителя» на спектакль. Просьбу эту актер впоследствии выполнил, после окончания Школы-студии МХАТ он пригласил заместителя министра на две постановки в «Современник», где служил.

Талантливый педагог

Он много снимался в кино, служил сначала в «Современнике», а после в МХАТе, и каждая его роль была гениальной. А еще он вместе с женой Анастасией Вознесенской преподавал в Школе-студии МХАТ на курсе Олега Ефремова и, по воспоминаниям его учеников, более талантливого, сильного и яркого педагога найти было очень трудно.

Супруги опекали своих студентов, как птенцов, причем не только во время учебы, но и после того, как они выпускались из вуза. Каждый гордился быть учеником талантливого педагога и актера Андрея Мягкова.

На первом курсе он был очень строг, но с каждым годом добавлялось все больше общения педагога и студентов. Это было уникальное, волшебное время.

Ученики могли запросто прийти в дом к актеру, Анастасия Вознесенская готовила к их визиту много всего вкусного, старалась накормить сытно и быстро, чтобы осталось время на долгую беседу, обсуждение постановок, ролей, разговоры о жизни. Педагоги знакомили учеников с творчеством писателей, о которых те раньше даже не слышали, учили быть любознательными, интересоваться всем новым.

Встречи в доме Мягкова были веселыми и творческими. Андрей Васильевич нередко радовал учеников не только рассказами о профессии, иногда он брал в руки гитару, играл и пел. Он вообще был очень музыкальным человеком.

Разочарование в деятельности

Детей у Андрея Мягкова и Анастасии Вознесенской не было, но к своим студентам они относились, как к родным. Правда, преподавали супруги очень недолго, выпустили всего два курса.

Когда же выпускники второго набора Мягкова не смогли найти хорошую работу в театре, Андрей Васильевич отказался от преподавательской деятельности. Да и в профессии он в тот момент уже разочаровался.

По словам одной из его студенток Янины Лисовской, Мягков во время разговора с ней сказал о разочаровании в актерской профессии и посетовал на то, что учил их врать. Он всегда требовал от студентов поиска сути в каждой роли, а вот сам с годами перестал находить эту внутреннюю правду.

Позже, во время интервью одному из популярных телеканалов, Андрей Мягков рассказал: он считает профессию актера профессией «коротких штанишек», то есть профессией молодости или среднего возраста, не больше. Потом, по словам актера, наступает время, когда очень надоедает жить чужой жизнью и хочется, наконец, пожить своей собственной.

В этот период уже вовсе не хочется славы и признания, а мечтается о размеренной и спокойной жизни простого человека. По словам Андрея Васильевича, он слишком много всего интересного в жизни пропустил из-за кино и театра, о чем впоследствии сожалел.

В последние годы актер и его супруга вели очень закрытый образ жизни. Им вполне хватало для счастья общества друг друга, долгих бесед, совместного времяпровождения.

Анастасия Вознесенская очень любила детективы, и Андрей Мягков стал их писать для жены. А еще он писал картины, и его работы были достойны внимания любителей изобразительного искусства, супруга же была первым критиком и главным ценителем всего, что делал ее муж.

Они были прекрасной парой и не представляли, как вообще могли бы жить друг без друга. Андрей Мягков скончался в феврале 2021 года от сердечной недостаточности, Анастасия Вознесенская пережила его меньше, чем на год и умерла в январе 2022.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Безруков вспомнил умершего друга после получения «Золотого орла».