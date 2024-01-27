Фото: www.globallookpress.com / Siryk Anatolii

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Почему все усилия Белого дома по Киеву могут оказаться бесполезными?

Помощь Запада сокращается, поэтому Украина приближается к переломному моменту. Такое мнение выразил обозреватель Коннор Эчолс в статье для Responsible Statecraft.

«Украина близка к переломному моменту», — говорится в статье.

Киев испытывает острую нехватку вооружения. Отмечается, что если в результате Конгресс США не одобрит выделение денег Украине, то Россия может победить в конфликте.

«Неспособность предоставить новую экономическую помощь нанесет серьезный ущерб правительству Украины, которое в настоящее время полагается на американские и европейские деньги», — подчеркнул Эчолс.

Тем временем Россия продолжает спецоперацию, которая началась 24 февраля 2022 года. Тогда президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса.

Ее главными задачами стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Москва неоднократно предупреждала Вашингтон о том, что поставки Киеву оружия лишь приводят к эскалации конфликта, все дальше отделяя понятие геополитической безопасности в регионе. Однако Штаты не прекращают подталкивать Североатлантический альянс к прямому столкновению с Россией.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Сенате США поддержали идею о передаче активов России в пользу Украины.