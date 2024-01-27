Нужны самые жесткие меры: Байден свалил вину за миграционный кризис на Конгресс

Байден заявил о намерении принять самые жесткие меры против мигрантов из Мексики

Фото: www.globallookpress.com / Maurice Ross

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На официальное заявление президент США сподобился только после катастрофически для Белого дома развивающихся событий в Техасе.

Президент США Джо Байден выступил с заявлением относительно обостряющейся ситуации в штате Техас. Он не стал принимать ответственность за внутренние проблемы, а переложил всю вину на Конгресс, заявив, что давно хотел заняться вопросом нелегальной миграции из Мексики, но, дескать, до сих пор не получил на это разрешения.

Байден заявил, что существует некий пакет мер, который дал бы ему «чрезвычайные полномочия по закрытию границы, когда она окажется перегруженной».

«Кроме того, Конгресс должен наконец предоставить финансирование, которое я просил выделить в октябре на охрану границы», — заявил американский лидер.

Байден сообщил, что этот пакет позволил бы нанять больше людей в патрули на границе, увеличить штат миграционных судей и купить 100 новейших досмотровых машин, позволяющих пресечь поток наркотиков через границу.

Все началось с того, что нацгвардия Техаса растянула колючую проволоку на границе с Мексикой, чтобы бороться с нелегальными мигрантами. Губернатор штата Грег Эббот отказался выполнять приказ Белого дома и Верховного суда, назвав все происходящее «мерами по самозащите».

Эббот также распорядился активировать первую статью секции десять параграфа три Конституции США (или так называемый «режим вторжения»), которая позволяет объявить военное положение в штате и принимать любые решения без согласования с федеральным правительством.

Техас поддержали губернаторы-республиканцы 25 американских штатов, которые обвинили Байдена в нежелании бороться с наплывом мигрантов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как воевольный Техас «послал» Байдена и получил поддержку от других штатов.