Тщательная проверка: названа причина, почему «Цирконов» пока нет на вооружении

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

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Российская гиперзвуковая ракета «Циркон» может преодолеть почти любую противоракетную защиту врага.

Гиперзвуковых ракет «Циркон» пока не на вооружении по причине того, что их для начала нужно какое-то время поэксплуатировать, заявил гендиректор — генконструктор Научно-производственного объединения машиностроения (НПО) Александр Леонов в беседе с журналистами.

«Приказа министра обороны о принятии на вооружение сегодня нет», — сказал Леонов, отметив, что этот вопрос небыстрый.

Он добавил, что процедура принятия на вооружение включает в себя определенную эксплуатацию изделия. А испытания «Циркона» не просто так были проведены с использованием фрегата «Адмирал Горшков». Ракеты установлены на этом корабле, напомнил гендиректор. Кроме того, ракетами должны вооружить фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М «Ясень-М», а также находящийся на модернизации ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» и модернизируемые подлодки проекта 949А «Антей».

К слову, «Циркон» имеет немало преимуществ. Так, скорость ракеты достигает порядка девяти скоростей звука. Также она может преодолеть почти любую противоракетную защиту врага.

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