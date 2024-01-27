Рыльце в пушку? Дональду Трампу придется дорого заплатить за домогательства к писательнице
Суд Нью-Йорка обязал Трампа выплатить компенсацию писательнице Кэрролл
Фото: Reuters / REBECCA COOK
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Суд присяжных назначил сумму в восемь раз больше, чем просила пострадавшая.
Суд присяжных в Нью-Йорке встал на сторону писательницы Элизабет Джин Кэрролл, обвинившей экс-президента США и бизнесмена Дональда Трампа в изнасиловании и клевете. Теперь, согласно решению суда, политик должен выплатить свыше 80 миллионов долларов пострадавшей.
В эту астрономическую для дела об изнасиловании входят: 7,3 миллиона на возмещение морального ущерба, один миллион — за репутационный ущерб и еще 65 миллионов штрафных убытков. Заявленная судом сумма в восемь раз превышает запрошенную пострадавшей, которая предъявила иск к Трампу в десять миллионов.
Бывший президент США назвал вердикт суда «абсолютно нелепым» и заявил, что будет его обжаловать. В вердикте присяжных он увидел политический подтекст и связал его с желанием помешать избирательной кампании.
«Я резко не согласен с обоими вердиктами и буду подавать апелляции на всю эту идущую от Байдена охоту на ведьм, направленную на меня», — заявил Трамп журналистам.
Еще в 2019 году Джин обвинила Трампа в попытке изнасилования, которую он якобы совершил в 1990-е годы. Сам политик, как и сейчас, опроверг обвинения и назвал их ложными. По его мнению, Кэрролл таким способом хотела увеличить продажи своей книги.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему другие дела против Трампа распадаются на глазах.