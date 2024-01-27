МИД: на выборах президента РФ участки будут работать и в недружественных странах

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

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Ожидается, что всего за рубежом будет работать около 300 избирательных участков.

Участки для голосования на выборах президента за рубежом будут открыты во всех странах, где есть российские представительства, в том числе и в недружественнных. Соответствующее заявление сделала в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Планируется, что в других странах откроется около 300 избирательных участков.

«В ряде стран участки будут также открываться за пределами столиц, в местах компактного проживания наших сограждан, в том числе на крупных площадках российских экономических операторов, мы естественно организуем и там работу», — добавила Захарова.

Дипломат отметила, что в ряде стран способности России обеспечить условия для голосования будут ограничены. Речь идет в первую очередь о странах Прибалтики, Молдавии, Германии, США, Чехии, Финляндии. В этих странах количество участков для голосования будет меньше, чем в предыдущие годы.

Также Россия предпримет меры во избежание нарушений правил голосования, а также безопасности голосования россиян за границей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ЦИК начал проверять подписи в поддержку кандидатов в президенты России.