Путин: элиту страны нужно формировать из бойцов СВО, а не из «обнаженных чудиков»

Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; 5-tv.ru

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Президент считает, что будущее страны нужно передать в надежные руки.

Во время разговора о поддержке молодежи и бойцов СВО президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по развитию агломерации Санкт Петербурга затронул тему развращенной элиты.

«Вообще, в принципе, ребят должны поддержать, именно из этой категории наших граждан, особенно молодых граждан. А я сегодня встречался со студентами, которые прервали обучение, многие из них, пошли в зону боевых действий. Вот именно из этих людей мы должны в будущем формировать элиту страны, не из тех, извините, которые гениталии обнажают или заднее место показывают. Ну такие тоже нужны чудики, тоже пускай», — отметил Путин.

Он добавил, что настоящую элиту страны, в руки которой можно передать Россию, нужно сформировать из бойцов СВО, молодых людей, которые отправились защищать страну, жителей Донбасса и ценности России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин заявил о разных ценностях бойцов СВО и тех, кто «прыгает без штанов».