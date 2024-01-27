Своевольный Техас «послал» Байдена и получил поддержку от других штатов

Фото: www.globallookpress.com / U.S. Department of Defense

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Ситуация с мигрантами, которую бездействием обострил действующий президент США Джо Байден, постепенно выходит из-под контроля.

Ситуация вокруг штата Техас в США все больше обостряется. Миграционный вопрос привел к практически открытому противостоянию между властями штата и страны. Хронология событий, которая может привести к новой гражданской войне в США, — в материале 5-tv.ru.

Все началось с того, что нацгвардия Техаса растянула колючую проволоку на границе с Мексикой, чтобы бороться с нелегальными мигрантами. Федеральным властям не понравились такое решение, и они приказали через суд убрать проволоку, но губернатор штата Грег Эббот отказался выполнять приказ, назвав все происходящее «мерами по самозащите». Техасская нацгвардия продолжила возводить укрепления и не подпускает туда пограничников.

Сенатор от американского штата Техас Тед Круз жестко раскритиковал решение Верховного суда США, поддержавшего запрос администрации Белого дома на демонтаж забора из колючей проволоки вдоль границы с Мексикой, и назвал ситуацию с нелегальной миграцией «худшей за всю историю страны».

Эббот также распорядился активировать первую статью секции десять параграфа три Конституции США (или так называемый «режим вторжения»), которая позволяет объявить военное положение в штате и принимать любые решения без согласования с федеральным правительством.

Техас поддержали губернаторы-республиканцы 25 американских штатов, которые обвинили Байдена в нежелании бороться с наплывом мигрантов.

Губернатор Грег Эбботт заявил, что готов к конфликту с федеральными властями. В интервью журналисту Такеру Карлсону он отметил, что десять штатов направили Национальную гвардию к границе с Техасом и другие последуют их примеру.

Вице-губернатор Техаса Дэн Патрик и вовсе вступил в открытую конфронтацию с президентом США.

«Крупнейшая ошибка, которую может совершить администрация Байдена, — пойти на конфликт с нашей армией и нашей национальной гвардией на границе. Мы не хотим конфронтации, а заняты тем, чего хочет американский народ. Если Джо Байден уйдет с нашего пути, мы защитим границу», — заявил он в интервью.

Губернаторы штатов Флорида и Оклахома Рон Десантис и Кевин Ститт сообщили о своей готовности в случае необходимости отправить бойцов Национальной гвардии в штат Техас в случае, если необходимо будет решить кризисную ситуацию силовыми методами. Политики поддержали коллег из Техаса, отметив, что происходящее наглядно показывает, что действующие федеральные власти не справляются со своими обязанностями.

В Белом доме воздержались от развернутого комментария по сложившейся ситуации, заявив, что считают «небезопасными» действия губернатора Техаса по защите границы США.

Ранее политолог Владимир Можегов в беседе с 5-tv.ru объяснил, почему события в Техасе могут привести к гражданской войне в США.