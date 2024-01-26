«Боялась его и ненавидела»: Чехова рассказала о нанесенной покойным папой травме

Фото: Александр Щербак / ТАСС

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Телеведущей уже 46 лет, но до сих пор она не забыла ту боль, которую ей причинил в детстве самый родной человек.

Телеведущая Анфиса Чехова никогда не скрывала — ее отношения с папой Александром Корчуновым всегда были непростыми. Но на днях она честно рассказала, что послужило поводом. На откровением, которое буквально разрывает душу знаменитости до сих пор, обратило внимание издание utro.ru.

Оказалось, что родной папа с самого рождения не принял дочку. Всем своим поведением и отношением к Чеховой он заставлял ее испытывать чувство вины только за свое существование. Из-за этого маленькая будущая телеведущая всеми способами и силами старалась заслужить отцовскую любовь. Пыталась из кожи вон лезть лишь бы стать другим человеком, лишь бы родитель полюбил.

«Я добивалась славы и зарабатывала деньги, пытаясь заслужить как можно больше любви окружающих. Много работала с психологами над прощением своего отца», — написала Чехова в соцсетях.

Родной папа Чеховой с самого рождения не принял дочку. Фото: Instagram* / achekhova

А за несколько лет до смерти Чехова решила навестить папу. Она сказала ему, что сделала все, чтобы буквально заслужить его любовь, и призналась ему в чувствах, тем самым простив его.

«Пришла к нему домой и сказала: «Папа, я сделала все, чтобы заслужить твою любовь! Всю жизнь я боялась тебя и ненавидела. Но у меня больше нет сил на это», — продолжила свой рассказ знаменитость.

В ответ же папа заявил, что будет общаться с дочкой, только его та вслед за ним примет кришнаизм. После этого она поняла — если человека любят, ему никогда не надо будет заслуживать чью-то любовь. Для того, кто ценит тебя, неважны будут достижения, внешность, талант.

«Я люблю тебя, папочка! Мне жаль, что ты прожил эту жизнь, не узнав великую силу любви. Но спасибо тебе за то, что, преподав мне такой жестокий урок нелюбви, научил меня любить», — закончила свое признание Чехова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Анфиса Чехова не любит русских мужчин.

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