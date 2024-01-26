Неопровержимое доказательство: опубликованы кадры посадки пленных в самолет Ил-76, сбитый ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; Telegram / Официальный канал Следственного комитета Российской Федерации / sledcom_press; 5-tv.ru

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Украинских солдат привезли на грузовиках к воздушному судну.

Следственный комитет России опубликовал в своем Telegram-канале кадры, которые подтверждают информацию о том, что в самолете Ил-76 летели именно украинские военнопленные.

На видео видно, как конвой для обмена подъехал к самолету. В грузовиках находились пленные, которых пересадили на воздушное судно. Украинские военные должны были вернуться домой, но в итоге собственная страна воткнула им нож в спину.

Самолет Ил-76 был сбит в Белгородской области в среду, 24 января. В Минобороны РФ уточняли, что ракета была выпущена из ЗРК в Харьковской области. Все, кто находился на борту, погибли. В их числе — экипаж и более 60 военнопленных ВСУ.

Позднее аппарат губернатора и правительства Оренбургской области опубликовал список экипажа разбившегося Ил-76: командир корабля Беззубкин, помощник командира корабля Чмирев, штурман Высокин, бортинженер Пилуев, борттехник Житенев, бортрадист Саблинский. Представители региональных властей отметили героизм экипажа, ведь уже после попадания по самолету, летчики увели его от населенного пункта.

СК завел дело о теракте после крушения, на месте трагедии работают криминалисты. На обломках самолета обнаружили множество отверстий, оставленных поражающими элементами ракеты, выпущенной из зенитного ракетного комплекса. Часть фрагментов застряли в обшивке, однако остальные пробили ее насквозь. Черные ящики Ил-76 уже обнаружены и доставлены на экспертизу. Следователи также считают, что удар по борту с пленными был нанесен из села Липцы Харьковской области.

По факту трагедии Россия созвала экстренное совещаение Совбеза ООН, на котором украинская стороны пыталась обвинить в крушении Россию.

Официальный представитель МИД РФ осудил страны, которые своей поддержкой Украине, допустили атаку боевиков на самолет Ил-76 в Белгородской области. В Кремле назвали убийство киевским режимом своих же военнопленных — чудовищным актом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Киев знал задачу, которую выполнял Ил-76, но все равно нанес удар по своим же военнопленным.