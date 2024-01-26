Юлия Пересильд и Михаил Тройник появились в образе жениха и невесты на публике

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Ранее ходили слухи о тайной свадьбе актеров. Действительно ли они узаконили свои отношения?

Заслуженная артистка России Юлия Пересильд и актер Михаил Тройник шокировали публику своим образом. На премии «Золотой орел» они появились в образе жениха и невесты.

Актриса надела белое платье без рукавов с глубоким декольте, похожее на наряд невесты, а Михаил Тройник позировал в классическом смокинге. Для фотографий пара актеров приняли довольно пикантную позу: рука Михаила лежала на талии Пересильд. Но пока артисты не делали никаких заявлений относительно своего статуса. Что же продемонстрировали они прессе? Намек на узаконенные отношения или же желание подогреть слухи о свадьбе? Остается только гадать.

В декабре 2023 года в Сети активно распространялись слухи, что актеры тайно поженились. Однако на «Золотом орле» колец на их пальцах не было.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дочь заслуженной артистке России Юлии Пересильд в 14 лет обогнала ее по популярности. Мама признала успех своей наследницы Анны и с гордостью рассказала, насколько популярной ее сделал первый в жизни сериал.

Как отметила 39-летняя актриса, даже полет в космос ради съемок в фильме «Вызов» не подарил ей известность, сравнимую с известностью Анны. В одночасье девочка стала знаменитостью, поклонники то и дело окликают ее в общественных местах. Правда называют чаще по имени героини сериала.