МВД объявило в розыск писателя Бориса Акунина*

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

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Автор цикла романов об детективе Эрасте Фандорине сбежал из России.

Писатель Борис Акунин* (настоящее имя Григорий Чхартишвили) объявлен в розыск, следует из карточки в базе МВД.

Известно, что писатель выступал против специальной военной операции на Украине, а также распространял фейки о ВС РФ и формировал в общественном пространстве негативный образ России.

В беседе с пранкерами Вованом и Лексусом писатель признался в спонсировании ВСУ, поддержал киевский режим и тезис «хороший русский — мертвый русский», распространяемы украинскими националистами.

В сообщении Минюста, который признал литератора иноагентом, также говорится, что Акунин участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов.

По некоторым данным, Борис Акунин в настоящее время находится за рубежом.

* — признан иноагентом в РФ.