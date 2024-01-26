Путин раскрыл количество российских военнослужащих в зоне СВО

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; 5-tv.ru

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Специальная военная операция — это попытка прекратить войну, которую Украина вела против мирных жителей Донбасса восемь лет.

Свыше 600 тысяч россиян находится в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил кандидат в президенты РФ, действующий президент России Владимир Путин во время встречи со студентами Санкт-Петербургского Морского Технического Университета.

Также российский лидер подметил, что специальная военная операция — это попытка прекратить войну, которую Украина вела против мирных жителей Донбасса восемь лет. Киевский режим не оставил нашей стране никаких шансов, так как антироссийский анклав постоянно создавался на территории украинского государства.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в ЦИК начали проверку подписей за кандидатов в президенты. Искусственный интеллект позволил исключить не только человеческий фактор, но и возможность ошибки.