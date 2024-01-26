Фото: Усманов Замир / ТАСС

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Актриса первая сделала предложение. Как она пошла на такой отчаянный шаг?

Народного артиста РСФСР Михаила Боярского и народную артистку России Ларису Луппиан по праву можно назвать одной из самых известных пар страны. Они находятся в браке с 1977 года, но даже в таких долгих отношениях были нюансы. Тем не менее, Луппиан рассказала 5-tv.ru, как им удается так долго сохранять брак. Ведь к персоне Боярского всегда приковано большое внимание поклонниц.

«Есть один секрет. Нужно выходить замуж по любви. Другого секрета нет. Просто я лучше всех, и он меня любит, а я его люблю. Поклонниц много, а женщину, которую ты любишь она одна», — сказала артистка.

История знакомства

История Боярского и Луппиан это не про любовь с первого взгляда. Сначала будущие супруги просто дружили. Актриса и вовсе побаивалась своего коллегу по цеху.

Автор хита «Зеленоглазое такси» приходил вместе с другом в коммуналку, в которой жила Луппиан и пел песни под гитару. Также он всегда был за то, чтобы хорошо покушать и пообщаться.

Луппиан отпугивала стихийность Боярского. Актриса была человеком порядка, а ее будущий избранник имел совершенно противоположные черты характера.

Позже Боярский начал служить в том же театре, в котором выступала Луппиан. Он открылся с другой стороны. Актрисе Боярский показался остроумным, серьезным и глубоким человеком. Именно тогда она в него и влюбилась. Причем Луппиан первая сделала Боярскому предложение, а вот актер особо не торопился с решением.

«Я испытала все! Унижения, оскорбления, растаптывание моего достоинства!» — признавалась актриса.

Луппиан потребовалось четыре года, чтобы затащить Михаила Боярского в ЗАГС, но удачный поход в этот госорган состоялся не с первого раза. Придя в первый раз, актер смог отсрочить регистрацию брака, уговорив свою коллегу немного подождать.

Со временем у Луппиан все-таки получилось добиться своего. Актриса считала, что ее избранник очень боялся серьезных отношений.

Измена Боярского

В браке оказалось не все так гладко. Боярский не самый простой человек. Ведь за ним бегают просто толпы поклонниц. Среди женщин, которых он очаровывал были и советские актрисы и певицы. Но и это еще не все.

«Самая большая проблема — его постоянные смены настроения и намерений. У мужа, что называется, семь пятниц на неделе», — рассказывала актриса.

Однажды дошло до того, что Михаил Боярский изменил своей жене. Сам же актер называет случившиеся «уткой», а вот Луппиан не может выкинуть это из головы до сих пор.

Она даже хотела развестись, но серьезная болезнь Боярского предотвратила этот поступок актрисы. Музыкант страдает очень тяжелой формой панкреатита. Также он много лет борется с диабетом.

«Наверное, он просто не помнит или делает вид, что не помнит. Ему так удобнее считать и говорить. Да, я хотела развестись, и только серьезная болезнь Миши остановила. Я его простила раз и навсегда. Но ничего не забыла. Помню все до мельчайших подробностей в наших отношениях. Забыть ту боль, которую он причинил, я не в силах. Помню и свое детство, как разводились мои родители и какая для меня это была травма», — рассказывала худрук театра имени Ленсовета.

Сам же Боярский никогда не отказывался от того, чтобы выпить водочку или заняться с кем-то сексом. Такое часто происходило в годы его юности.

«Я не святой! Не отказывался ни от водки, ни от секса. В пору бурной юности мы с приятелями в течение вечера неоднократно партнершами менялись. А сколько девушек от меня аборты сделали! Страшно представить», — рассказывал Боярский.

Однажды актер попал в серьезную аварию. Все его тело болело и его буквально разрывало на части. Врачи запретили ему пить, но запреты докторов ни к чему не привели. Боярский продолжал употреблять спиртное.

А как раз перед началом разводного процесса у него случился приступ панкреатита. После этого Боярский понял, что Луппиан единственная, кто готова о нем заботиться. Актер пересмотрел свое отношение к семье и к алкоголю.

Жизненный путь Михаила Боярского

В детстве и юности Михаилу Боярскому не хватало комфорта. Он с родителями жил в коммуналке. Пять человек и крысы проживали в шестиметровой комнате. В квартире никогда не было горячей воды и им даже не хватало столов и стульев.

Родители мальчика актеры. Его мама Екатерина Мелентьева даже сыграла одну из главных ролей в фильме «Доктор Калюжный» и была одной из ведущих актрис в театре у Акимова.

Она решила бросить киноиндустрию и театр, как только на свет появился Боярский. Отец же продолжил свою карьеру. Сергей служил в Театре имени Комиссаржевской. Боярский-старший был одной из главных звезд Ленинграда.

Михаил считает, что именно его отец был лучшим артистом в семье. Тем не менее актер не смог заработать званий в СССР, так как у него был непростой характер.

Родители Боярского не хотели, чтобы его сын пошел по их стопам. Поэтому Михаил с пяти лет посещал музыкальную школу. Ради мамы он закончил ее, но высшее образование он для себя выбрал актерское и поступил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Музыкальные навыки очень хорошо помогали Боярскому в карьере.

В студенческие годы Боряский был еще тем ловеласом, он обожал шумные компании и общество красивых девушек. Будущей супругой, к слову, могла стать вовсе не Луппиан, а юная казачка, от женитьбы на которой Мишу отговорила мама, да и чувства после завершения учебы поостыли. Но все-таки судьба все равно свела их вместе.

Первый год Луппиан и Боярский просто общались и не переступали порог запретного. Затем их отношения вышли на новый уровень, и актер, как возможное следствие, пропал. Лариса стала переживать, поскольку молодые люди виделись только в театре, ограничиваясь коротким приветствием. Свою лепту внес один из банкетов, на котором отношения пары возродились. Со временем пара обзавелась наследниками.

У Боярского и Луппиан двое детей — Сергей и Елизавета. После рождения детей актриса ушла из карьеры, чтобы воспитывать наследников. Дети к слову смотрели работы родителей, но никогда не воспринимали их как актеров. Звездные родители же стараются при Сереже и Лизе не говорить о профессии, чтобы не надоесть им.

Луппиан говорила, что сын больше похож на нее, а вот дочь на папу.

«Она (Лиза) такая же добрая и безотказная, как он», — рассказывала актриса.

В 2010 году Елизавета Боярская вышла замуж за актера Максима Матвеева. Ее отец считал, что в нынешнее время очень мало настоящих мужчин, а среди артистов их и вовсе нет. Луппиан слова мужа поддержала, но назвала избранника дочери исключением.

«Актерская профессия — женская, и настоящих мужчин здесь действительно мало. Но, к счастью, они встречаются. Максим Матвеев — потрясающий муж и отец. Лизе очень повезло. Причем если она разрывается между профессией и семьей, и иногда это чувствуется, то у Максима все получается легко, спокойно, без жертвоприношений. Он не делает драму из того, что бросил ради Питера Москву и МХТ. И это мне очень симпатично», — рассказывала актриса.

Также она признавалась, что если бы у нее была возможность начать жизнь сначала, то она бы не стала актрисой. Луппиан выбрала бы для себя карьеру балерины. Но вот бы ее избранником все равно был стал Боярский.

«Никогда не спрашивала у него, как он меня любит и любит ли вообще. Для меня важно, что люблю я», — признавалась актриса.

Несмотря на все трудности, которые преодолела семья, они все-таки смогли остаться вместе. Сейчас в Театре Ленсовета пара вместе играет в спектакле «Смешанные чувства» и «В этом милом старом доме».

Актриса позвала своего мужа в спектакль и попросила исполнить главную роль. Боярский несмотря на свой большой опыт боялся возвращаться на сцену. Ведь он очень давно вот так не выступал. Луппиан заметила, что Боярский все так же хорош. А годы пошли ему только на пользу.

«Он хороший партнер, и с годами он становится только лучше. Причем во всех отношениях. Наша личная история точно помогает играть. Оживляет диалоги и делает спектакль предельно искренним и близким для людей», — рассказывала актриса.

Ранее 5-tv.ru писал, что Боярский вернулся на сцену после новостей о повторной госпитализации.