Фото: © РИА Новости

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При этом ранее обмен военнопленными сорвался из-за крушения самолета Ил-76 в Белгородской области.

Украина вернула России тела более 50 погибших российских солдат. Об этом заявил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, передает РБК.

По информации парламентария, в Россию передали 55 тел. Украинская же сторона сообщила о получении 77 погибших боевиков и уточнила, что договоренности об обмене были достигнуты при посредничестве Международного комитета Красного Креста (МКК).

На текущей неделе Россия и Украина должны были обменяться пленными военнослужащими по схеме «192 на 192». Однако киевский режим сорвал договоренности, совершив террористический акт. Установлено, что боевики поразили ракетой самолет Ил-76, на котором российская сторона планировала передать украинской более 60 военнопленных.

При крушении борта все, кто находился там, включая экипаж, погибли.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что следователи установили точку пуска ракеты, которая поразила самолет Ил-76 в Белгородской области.