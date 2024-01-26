Помощь в борьбе с БПЛА: более 300 тысяч россиян скачали приложение «Радар. НФ»

Фото, видео: 5-tv.ru

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Программой пользуются жители самых разных регионов — и в Москве, и в Петербурге, и в Крыму, а также на приграничных территориях.

Обнаружить беспилотник врага, ракету или предотвратить теракт поможет проект «Радар. НФ». Проект, который разработал «Народный фронт» расширяет охват. Приложение уже скачали более 300 тысяч россиян. Больше всего пользователей в Москве, Петербурге и на приграничных территориях — Брянской, Белгородской областях, Крыму.

Чтобы, отправить сообщение о беспилотнике спецслужбам, в телефоне достаточно сделать несколько кликов. Благодаря оперативной информации уже удалось предотвратить несколько атак вражеских дронов.

«Приложение „Радар“ облегчает мои действия при обнаружении надводного беспилотника. Мне достаточно сфотографировать данный объект и эту фотографию отправить на сервер. Мои координаты будут переданы компетентными органами», — рассказал капитан коммерческого судна Роман Несов.

Разработчики совершенствуют приложение. Делается все, чтобы пользователи могли максимально точно определять направление беспилотников, и магнитные помехи в городах не влияли на работу компасов в смартфонах.

Ранее 5-tv.ru писал, что приложение «Радар. НФ» помогло сбить три беспилотника в Воронежской области.