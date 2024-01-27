«Работа не прекращается ни на секунду»: что происходит на секретных заводах России

Фото, видео: 5-tv.ru

В цехах — строгая иерархия производства.

Россия нарастила производство основных видов вооружения. Об этом заявил Сергей Шойгу в Единый день приемки военной продукции. По словам главы Минобороны, техника и боеприпасы своевременно поступают на передовую. Ведь основная задача — обеспечить каждого бойца всем необходимым. Для этого многие обороные заводы работают круглосуточно. Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков побывал на одном из самых засекреченных и увидел, как создают мощное арторудие.

Тройной кордон охраны, строгая пропускная система, ограниченное право допуска. Наша съемочная группа на одном из самых засекреченных военных заводов России. Это единственное предприятие в стране, которое производит самоходные артиллерийские установки «Мста-С».

«Работа в этих цехах не прекращается ни на секунду, идет сразу в несколько смен. Например, на этом участке производства происходит ремонт изделий и так называемый второй монтаж — установка деталей перед покраской», — рассказал корреспондент Кирилл Ольков.

Объем поставок артиллерийских орудий в зону спецоперации — это тоже военная тайна, но их количество выросло в разы. В цехах — строгая иерархия производства — от изготовления мелких деталей и до сборки основных элементов боевой машины.

«Это, по сути, предфинальный этап стратегического производства. Уже готовые детали, например за моей спиной это башня САУ „Мста“, отсюда отправляются уже на сборочный конвейер», — уточнил Ольков.

Здесь налажено серийное производство последней модификации самоходной гаубицы — 2С19М2. Она уже показала свою мощь и огневую ярость на самых горячих участках фронта. Одно из мощнейших арторудий в мире — поражает цели на дальних дистанциях с высокой скоростью и точностью.

Конструкторы увеличивают атакующий потенциал самоходки, но не забывают и о защите.

«Особенность этой модификации — усиленная броня, 60 миллиметров. Обеспечивает надежную защиту всего экипажа», — подчеркнул корреспондент.

На этот образец уже установлены заводские элементы противодронной защиты: маскировочная сетка изготовлена из специального материала.

«Мы постоянно работаем в тесном взаимодействии с ребятами, которые сейчас на передовой. Элементы защиты обеспечивают снижение заметности изделий в инфракрасном и радиодиапазонах», — отметил сотрудник госкорпорации «Ростех».

Эта модернизированная САУ уже прошла обкатку и пристрелку и совсем скоро будет отправлена на подмогу нашим основным подразделениям. И это лишь одна из машин новой партии — точное число орудий, которые передадут в войска в этому году, засекречено. Итоги поставок 2023 года сегодня подвел министр обороны Сергей Шойгу.

«На многих предприятиях введены в эксплуатацию новые цеха — линии в разы удалось нарастить изготовление основных средств вооружения и боеприпасов. Этому способствовали расширение и модернизация производственных мощностей», — подчеркнул он.

Подводя итоги, Сергей Шойгу отметил и вклад военных строителей. Около трех тысяч зданий военной и социальной инфраструктуры построены всего за один год. Речь не только о суше — от наземных сил не отстают авиация и флот.

«Главные усилия были сосредоточены на создании инфраструктуры в интересах размещения сил и средств ядерного сдерживания, совершенствования аэродромной сети, системы базирования ВМФ новых субъектов страны», — добавил Шойгу.

Завершена реконструкция 13 аэродромов. Почти закончено строительство основного пункта базирования Каспийской флотилии. Вовсю идет стройка филиала Нахимовского училища в Мариуполе. Сроки сжатые. Помощь нашим основным подразделениям сейчас нужна и в тылу, и на передовой. От кропотливой работы на стройке и в цехах напрямую зависят наши успехи на фронте.