Счастливое начало года: телеведущая Елена Север стала бабушкой

Фото: © РИА Новости / Светлана Шевченко

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Имя внучки пока что не разглашается.

Телеведущая Елена Север впервые стала бабушкой. Радостное событие произошло 23 января. Счастливой новостью звезда поделилась во время выступления в Доме Правительства Московской области, где губернатор Андрей Воробьев в присутствии многодетных семей Подмосковья и семей, отцы которых служат в зоне специальной военной операции (СВО), передавал эстафету начала «Года семьи» Московской области.

Уже несколько дней Север с трудом сдерживает эмоции, а когда она впервые увидела свою внучку, то не смогла сдержать слез. Отцом маленькой девочки является самый младший сын телеведущей — певец и предприниматель Владимир.

Рождение этого ребенка по-настоящему уникально, ведь она родилась в тот самый момент, когда российский лидер Владимир Путин дал официальный старт «Году семьи».

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