Одна ночь может «похоронить» все группу: как выжить в горах при авиакатастрофе

Эксперт по выживанию Халилов: при выживании в горах ценнее всего тепло и ресурсы

Фото, видео: www.globallookpress.com / Guenter Fischer; Личный архив Эда Халилова; 5-tv.ru

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От крушения самолета или других страшных трагедий, к сожалению, никто не застрахован. Что важно знать, если вы попали в чрезвычайную ситуацию, похожую на фильм-катастрофу?

В Москву прибыли выжившие после крушения в бизнес-джета Falcon 10 россияне. Экстренно посадить самолет пришлось в горах Афганистана, где температура воздуха составляла минус 25 градусов. На высоте и в холоде было необходимо быстро сориентироваться, ведь в непредвиденной ситуации перед человеком всегда возникает «вопрос» жизни и смерти.

Мало кто знает, как правильно вести себя в подобных страшных и чрезвычайных случаях. О том, как спастись человеку или группе людей в горах при какой-либо катастрофе, 5-tv.ru рассказал Эд Халилов, эксперт по выживанию и безопасности.

Крушение в горах

При крушении самолета, отметил специалист, сперва необходимо оценить ситуацию. Понять, сколько всего пострадавших, и кому срочно требуется экстренная первая помощь «в плане остановки кровотечения и мобилизации конечностей, травмированных, переломанных». Наш собеседник подчеркнул, что после большой потери крови человек достаточно быстро «остывает» — его нужно попытаться отогреть.

«Первое — это оценка. Надо оценить средства связи. Есть ли они, функционируют или нет. Чтобы можно было связаться со спасательными службами, подать сигнал бедствия. Кроме этого, надо оценить количество продуктов, воды, медикаментов, теплой одежды, инструментов и так далее», — объяснил Эд Халилов.

По его словам, буквально каждая вещь или ее отсутствие может решить дальнейшую судьбу чудом оставшегося в живых человека. Главный приоритетом в горах станет потребность в тепле, так как от голода или жажды обычно умирают гораздо дольше.

По возможности необходимо максимально быстро связаться со спасательными службами. В том случае, если позволяет погода и присутствуют подготовленные люди, стоит попытаться добраться до ближайшего населенного пункта, если он был замечен неподалеку.

Главное — оперативно сообщить о произошедшей аварии. Ожидание, что вас «и так» спасут, а также потраченное впустую время может стоить жизни, подчеркнул наш собеседник.

«Поэтому здесь один из вариантов — это выбираться к людям из той местности, которые там могут находиться, и уже через них вызывать профессионалов. Либо просто „подтягивать“ местных для того, чтобы они помогли и оказали содействие», — посоветовал эксперт.

Покорители вершин

Когда в смертельную опасность попадают альпинисты, главной «проблемой» тоже становится низкая температура. Причем ветер оказывается намного пагубнее, «выдувая» все тепло из человека. Вторым «фактором» огромного риска будет являться полное отсутствие видимости, из-за чего достаточно часто люди в горах, к своему несчастью, могут пойти не в ту сторону.

Помогут в таких страшных ситуациях специальные средства навигации: офлайн-карта, скачанная на телефон, GPS навигатор и другие приспособления. При помощи этих приборов человек или группа людей сможет вернуться обратно в штурмовой лагерь.

«Самая большая опасность — если кто-то из группы получает травму. Нечаянно ломает ногу, либо у него горная болезнь острая наступает. Этого человека нужно спускать вниз, и это в горах сделать не так то просто», — отметил эксперт по выживанию.

Все дело в том, что рельеф тропы бывает очень сложным и опасным, с крутыми склонами и обледенениями. Потребуется вешать перила и страховку, совершая спуск по всем правилам безопасности. В случае травмы сделать это невозможно из-за отсутствия мобильности участника, что значительно замедляет движение группы и ставит под угрозу все путешествие.

«Один пострадавший человек может стать причиной гибели всей группы. И поэтому всегда должна быть связь сотовая или спутниковая со спасателями. Нужно всегда регистрировать свои маршруты, говорить, когда выходите на штурм, когда возвращаетесь. Если вы не вернулись, чтобы спасатели или люди, которые имеют отношение к вам, как можно быстрее стали бить тревогу», — рассказал Эд Халилов.

Одна ночь в горах без помощи «в режиме ожидания» в случае непогоды может «похоронить» всю группу. Поэтому чрезвычайно важно предусмотреть наличие навигации, хорошего снаряжения, обуви и одежды.

Примечательно, что порой даже самая лучшая экипировка не способна спасти человека от силы стихии, потому что как бы он не был одет и какими навыками не обладал бы, бороться с бурей все же невозможно.

«Низкая температура способна убить самого подготовленного альпиниста», — подчеркнул специалист.

Распределение ресурсов

Эд Халилов также отметил особенные условия обращения с едой в случае какой-либо катастрофы в горах. Нужно подсчитать, сколько имеется продуктов, и понять потенциальное количество дней до спасения, чтобы правильно определить все порции.

«У человека, на самом деле, организм так устроен, что он может без еды находиться и две недели, и три недели. Потому что во время голода человек переходит на эндогенное питание, то есть он начинает „питаться“ сам своими тканями», — рассказал наш собеседник.

Однако «запас прочности» все равно существует, и появится нужда во внешнем питании. Стоит рассчитать всю еду — в группе должен присутствовать лидер, который сможет «авторитарно управлять» и при надобности рационально распределить и использовать имеющиеся ресурсы.

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