В штабе Росгвардии прошла встреча с защитниками и жителями блокадного Ленинграда

Фото, видео: Пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии; 5-tv.ru

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Войска правопорядка внесли весомый вклад в оборону и защиту города.

В штабе Северо-Западного округа Росгвардии по поручению директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктора Золотова была организована встреча с защитниками и жителями блокадного Ленинграда. Замдиректора Росгвардии генерал-лейтенант Алексей Воробьев поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с 80-й годовщиной полного освобождения города от немецких захватчиков.

Заместитель Золотова обратил внимание, что войска правопорядка внесли весомый вклад в оборону и защиту города. Они, в том числе стоили «Дорогу жизни».

«Мы должны сделать все возможное, чтобы такие трагедии никогда не повторялись, должны твердо стоять на защите памяти каждого, кто приближал нашу Победу», — отметил Воробьев.

Росгвардейцы подготовили для участников боевых действий праздничный концерт и подарки. Блокадники, в свою очередь, поделились со служащими воспоминаниями об ужасах войны.

Майор медицинской службы в отставке Виктор Ковалев рассказал, что город на Неве оказался в блокаде, когда ему было всего пять лет. Во время бомбардировок один из вражеских снарядов упал рядом с детским садом, куда он ходил. По словам Ковалева, тогда он получил контузию, из-за которой долгое время не мог разговаривать.

Ветеран вневедомственной охраны Сергей Бытко поделился своей историей. По его словам, с началом блокады его семья приняла решение переехать из Ленинграда во Всеволожский район, поселок Колтуши. Там находился аэродром. Во время одной из бомбежек Сергей лишился кисти руки.

Алексей Воробьев также передал личному составу округа на вечное хранение боевое знамя 23-го бронепоезда войск НКВД по охране железных дорог. Ранее оно находилось в Центральном музее Росгвардии.