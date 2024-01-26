«Это шок»: легендарный тренер «Ливерпуля» Клопп уходит из клуба

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Ian Stephen

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Как он объяснил свое решение после девяти лет работы?

Главный тренер английского клуба «Ливерпуля» Юрген Клопп покинет свой пост по окончании текущего сезона. Об этом сообщается на сайте футбольного клуба.

«Я могу понять, что для многих людей это шок. <…> Я люблю абсолютно все в этом клубе. Я обожаю город, болельщиков, команду, персонал. Я люблю всех. Но тот факт, что я все же принял это решение, говорит о моей убежденности», — сказал Клопп.

Он рассказал, что у него кончаются силы, поэтому не может посвящать себя этой работе. Клопп сам удивился своему решению, но тем не менее его принял. Клубу об этом он сообщил еще в ноябре.

Юрген Клопп стал главным тренером «Ливерпуля» в 2015 году. За это время команда выиграла Кубок Англии, Лигу чемпионов и ЧМ среди футбольных клубов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Жозе Моуринью покинул пост главного тренера итальянского ФК «Рома». Под его началом в сезоне-2021/22 римляне победили в Лиге конференции.