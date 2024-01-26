«Варварские преступления Зеленского»: Захарова о катастрофе с Ил-76 под Белгородом

Фото, видео: Следственный комитет РФ / ТАСС; 5-tv.ru

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Киевский режим атаковал борт, на котором находились его же боевики.

Россия осуждает страны, которые свое поддержкой Украине, допустили атаку боевиков на самолет Ил-76 в Белгородской области. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Решительно осуждаем эти варварские преступления режима Зеленского, решительно осуждаем всех тех, кто сделал их возможными. Без финансовой, материальной и политической поддержки, которую киевский режим получает из-за рубежа, подобные террористические акты не осуществлялись бы», — отметила дипломат.

Захарова отметила, что террористическими преступлениями киевский режим пытается подогреть угасающий интерес к украинскому конфликту и побудить своих спонсоров не только сохранить финансирование, но и увеличить его.

Самолет Ил-76 был сбит в Белгородской области в среду, 24 января. В Минобороны РФ уточняли, что ракета была выпущена из ЗРК в Харьковской области. Все, кто находился на борту, погибли. В их числе — экипаж и более 60 военнопленных ВСУ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что черные ящики сбитого самолета Ил-76 были доставлены в спецлабораторию для экспертизы в Москве.