«Не откладывайте на потом»: почему первого ребенка нужно родить до 25 лет

Гинеколог Сухих: женщинам необходимо родить до 40 лет, а в идеале — до 25

Фото: www.globallookpress.com / Liz Gregg

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И какая разница между детьми считается идеальной?

Раньше в медицине существовал термин «старородящая», который применялся к женщинам, решившим завести ребенка после 25 лет. Сейчас «предельные» границы несколько сдвинулись из-за среднего возраста рожениц — теперь они около 40 лет.

Тем не менее, специалисты настаивают, что о первенце стоит задумываться как можно раньше, но, само собой, после совершеннолетия. Об этом изданию aif.ru рассказал директор Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова, академик Геннадий Сухих.

Специалист напоминает, что в результате эволюции было заложено так, что после 35 лет начинается формальное старение женского организма, и, следовательно, репродуктивных функций. Ведь природа предполагает, что к 40 женщина уже стала матерью.

«Так печально, когда каждый день открывается дверь кабинета, входит девушка 39-40 лет, и ты понимаешь, что она не может войти в беременность. Поэтому просьба: пожалуйста, не откладывайте рождение детей на потом. Все остальное у вас в жизни случится, вы получите очередное образование, желаемый социальный статус и положение. У вас будет все», — говорит Геннадий Сухих.

Академик также отмечает, что разница между первым и вторым ребенком, в идеале, должна составлять не более трех лет. За это время женщина успевает полностью восстановиться, а старшенький в итоге станет поддержкой для мамы в воспитании младшего.

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