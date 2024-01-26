Песков заявил о нарушении логистики при отказе транзита газа через Украину

Фото: www.globallookpress.com / Attila Volgyi

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Как в таком случае Европа будет получать «голубое топливо»?

Отказ от транзита российского газа в страны Европы через Украину приведет к нарушению логистических цепочек. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с журналистами.

На неделе сообщалось, что Словакия и Украина договорились о продолжении транзита газа России, однако потом в Киеве заявили, что не будут продлевать транзитное соглашение с Москвой.

При отказе от такой схемы поставок возникнет вопрос о том, как тогда газ будет поступать в Европу, сказал Песков.

«Безусловно, есть существующие маршруты, связанные с Турцией, вы знаете. Есть поставки сжиженного газа, столь востребованные сейчас. То есть, есть альтернативные маршруты, но, во-первых, они все уже забукированы во многом, и, конечно, это приведет к изменению всех логистических цепочек», — пояснил представитель Кремля.

Напомним, контракт между Россией и Украиной заключен на пять лет в 2019 году. Газ идет через украинскую территорию в Австрию, Словакию, Италию и Венгрию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти удовлетворил иск российского «Газпрома» к «Нафтогазу Украины» о запрете вынесения решения третейского суда.