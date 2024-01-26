«Никто не знал»: как десятки тысяч реликвий вывезли с Украины во Францию

Фото: www.globallookpress.com / Serhiy Hudak

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Сейчас они выставляются в Лувре.

С Украины во Францию тайно перевезли около двух десятков древних православных икон, некоторые из них были созданы в VI веке. Об это сообщает The Wall Street Journal.

После начала российской спецоперации в Незалежной сотрудники Национального музея искусств имени Варвары Ханенко в Киеве собрали и спрятали почти 25 тысяч реликвий. Операция по транспортировке экспонатов проводилась в мае 2023 года «в условиях строжайшей секретности». Реликвии под военной охраной в специальных контейнерах с климат-контролем проделали большой путь: из киевского музея через Польшу во Францию.

«Никто, кроме узкого круга, не знал, что мы этим занимаемся», — сказал глава отдела византийского и восточно-христианского искусства Лувра Максимильен Дюран.

С лета 2023 года эти украинские реликвии выставляются в Лувре. При подготовке выставки немногие знали о таких экспонатах. Она завершится в конце января.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что раскольники захватили храм канонической УПЦ в Хмельницкой области Украины. Они срезали замки, проникли и не пустили в храм настоятеля общины протоиерея Василия Варохобу.